На украинском ТВ обматерили дочек вице-премьера Крыма

Неприятные слова услышали в свой адрес дочери вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк. Две девушки-близняшки Мария и Анна, оставшиеся жить на Украине с 2014 года, являются звездами эстрады в этой стране и выступают дуэтом под названием ANNA MARIA, сообщает ТВЦ.RU.

Они пришли на меджлисовский телеканал ATR для участия в передаче местного ведущего Романа Скрыпина. В ходе трансляции девушки, говоря по-украински, признались, что очень уважают праздник в честь Дня Победы. Им об этом рассказывали прабабушка, прадедушка, бабушка и дедушка.

"Для нас это святой день, праздник, который есть, останется недвижимым. Все эти песни мы любим, песни о Победе, песни того времени", — отметила Мария Опанасюк. Она добавила, что вместе с сестрой была участницей акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая 2018 года в Киеве.

Кроме того, ведущий попытался узнать у гостей, чей Крым. Они ответили, что считают полуостров своим, потому что это их дом. «Украина просто потеряла Крым. Мы можем бесконечно говорить, что Крым — наш, но мы едем туда через два кордона», — подчеркнула Анна Опанасюк.

В какой-то момент в студию поступил телефонный звонок от зрителя. Поздоровавшись со звонящим, девушки услышали все, что он о них думает. Мужчина грубо оскорбил их, назвав русскими проститутками. На это сестры Опанасюк только улыбнулись.