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В Подмосковье собаки напали на юных фигуристок 

Газета.Ru + ещё 8 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
В подмосковном Зарайске трое юных фигуристок пострадали в результате нападения собак, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось 21 февраля, когда три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку. У входа в Ледовый дворец на детей напали две собаки породы тибетский мастиф.
Сотрудники стадиона побежали на помощь спортсменкам, однако девочки получили ушибы, из-за чего работники арены вызвали скорую помощь.
Подмосковные следователи установили личность владельца двух мастифов.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
Ранее страшный инцидент произошел с супругой и агентом нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди Вандой Нарой.
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Другое , Общество , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Зарайск , Московская область
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