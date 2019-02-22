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В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 

РИА Новости + ещё 5 54 минуты назад
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Круизные суда «Оркестр» и «Поэзия» столкнулись в порту Буэнос-Айреса, никто не пострадал, пишет местная газета Clarin.
Оба круизных лайнера зарегистрированы в Панаме и принадлежат компании MSC.
Согласно морской префектуре Аргентины, теплоход «Оркестр» (Orchestra), направлявшийся в Рио-Де-Жанейро, совершал маневры для выхода из порта и задел борт стоявшей на якоре «Поэзии» (Poesía).
Суда получили незначительные повреждения корпуса, инцидент не повлиял на работу порта и его инфраструктуры.
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Другое , РИА Новости , Буэнос-Айрес , Москва
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