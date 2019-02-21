Турчак назвал дату праймериз «Единой России»

"Единая Россия" 26 мая проведет предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы разного уровня, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом заявил в четверг на заседании президиума секретарь генерального совета партии Андрей Турчак

Он обратил внимание руководителей межрегиональных координационных советов «Единой России» на необходимость обеспечить прозрачность процедуры. Выборы кандидатов пройдут, в том числе, и в электронном виде. Чтобы проголосовать онлайн за включение в избирательный список своего претендента, необходимо будет авторизоваться с помощью портала «Госуслуг». Результаты партийных выборов планируют подвести до 28 мая.

"Сегодня мы даем старт этой важной процедуре. Значение ее для нас высоко. Это возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор кандидатов, достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила — это победа на выборах", — заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.