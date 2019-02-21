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В Москве у таксиста украли автомобиль, заявил источник 

РИА Новости + ещё 1 21 февраля 2019
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Двое неизвестных в Москве, угрожая пистолетом, украли у таксиста автомобиль и документы к нему, возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Двое неизвестных сели в такси KIA Rio как пассажиры, но вместо поездки, угрожая пистолетом, потребовали от водителя деньги и сам автомобиль", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, затем злоумышленники потребовали отвезти их по адресу, где их ждали еще два человека. «Потом водитель такси поехал к себе домой, где отдал документы на автомобиль», — добавил источник.
После этого злоумышленники высадили водителя из автомобиля и скрылись.
Как рассказал собеседник, полицейские задержали двоих предполагаемых преступников, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 ("Разбой") УК РФ.
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Другое , Автоспорт , Криминал , Общество , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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