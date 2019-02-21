В Москве у таксиста украли автомобиль, заявил источник

"Двое неизвестных сели в такси KIA Rio как пассажиры, но вместо поездки, угрожая пистолетом, потребовали от водителя деньги и сам автомобиль", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, затем злоумышленники потребовали отвезти их по адресу, где их ждали еще два человека. «Потом водитель такси поехал к себе домой, где отдал документы на автомобиль», — добавил источник.

После этого злоумышленники высадили водителя из автомобиля и скрылись.

Как рассказал собеседник, полицейские задержали двоих предполагаемых преступников, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 ("Разбой") УК РФ.