В Москве у таксиста украли автомобиль, заявил источник 

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Двое неизвестных в Москве, угрожая пистолетом, украли у таксиста автомобиль и документы к нему, возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Двое неизвестных сели в такси KIA Rio как пассажиры, но вместо поездки, угрожая пистолетом, потребовали от водителя деньги и сам автомобиль", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, затем злоумышленники потребовали отвезти их по адресу, где их ждали еще два человека. «Потом водитель такси поехал к себе домой, где отдал документы на автомобиль», — добавил источник.
После этого злоумышленники высадили водителя из автомобиля и скрылись.
Как рассказал собеседник, полицейские задержали двоих предполагаемых преступников, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 ("Разбой") УК РФ.