В Госдуме предложили послать «Крылатую пехоту» на «Евровидение»

Как пишет РИА «Новости» , такое предложение Шерин выдвинул из-за позиции Лазарева по Крыму . По словам Шерина, ранее Лазарев публично заявлял о том, что «он лично не видит Крым в составе России». Эту позицию Шерин назвал антироссийской. «Это бьет по самим принципам государственного устройства Российской Федерации, его престижу, это абсолютно недопустимо», — уверен Шерин, предлагающий взамен для участия в международном конкурсе группу «Крылатая пехота». Коллектив, исполняющий военные и патриотические песни, находится в составе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова.

Ранее Жириновский раскритиковал Лазарева из-за Крыма

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.