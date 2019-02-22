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В Госдуме предложили послать «Крылатую пехоту» на «Евровидение» 

Газета.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы Александр Шерин предложил министерству культуры и администрации ВГТРК вместо певца Сергея Лазарева отправить от России на «Евровидение» группу «Крылатая пехота».
Как пишет РИА «Новости», такое предложение Шерин выдвинул из-за позиции Лазарева по Крыму. По словам Шерина, ранее Лазарев публично заявлял о том, что «он лично не видит Крым в составе России». Эту позицию Шерин назвал антироссийской. «Это бьет по самим принципам государственного устройства Российской Федерации, его престижу, это абсолютно недопустимо», — уверен Шерин, предлагающий взамен для участия в международном конкурсе группу «Крылатая пехота». Коллектив, исполняющий военные и патриотические песни, находится в составе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова.
Ранее Жириновский раскритиковал Лазарева из-за Крыма
"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.
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Другое , Сергей Лазарев , Александр Шерин , Минкультуры , Госдума , РИА Новости , ВГТРК , Республика Крым
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