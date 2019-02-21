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Курганская школа опровергла сообщения о запрете телефонов в столовой 

РИА Новости 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев — РИА Новости. Администрация Юргамышской средней школы в Курганской области, где в столовой в супе были найдены субпродукты, не запрещала школьникам приносить в столовую мобильные телефоны, сообщили РИА Новости в четверг в администрации школы.
Ранее на странице в социальной сети "ВКонтакте", посвященной Кургану, появилась фотография из столовой Юргамышской школы, где в тарелке с супом из макарон и картофеля плавает субстанция с белыми отростками. Пользователи в комментариях предположили, что это говяжьи щеки.
По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области инициирована и проводится проверка.
Как сообщали СМИ, родители учеников Юргамышской школы завили о том, что якобы детям после случая с фотографией запретили брать в школьную столовую мобильные телефоны.
"Это неправда. Никто об этом не говорит учащимся, никто школьникам не запрещает брать в столовую мобильные телефоны", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что о случае с фотографией, размещенной в соцсети, администрация школы узнала из СМИ. Но никаких жалоб от учащихся или их родителей по поводу питания в столовой не поступало, добавила она, пояснив, что в школе обстановка спокойная, рабочая.
Также она отметила, что в школе проводилась проверка управлением Роспотребнадзора, пока ее итоги неизвестны.
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Другое , СКР , Роспотребнадзор , РИА Новости , Курган , Курганская Область , Челябинск
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