Ракеты и масло. В США не испугались послания Путина

Российский президент Владимир Путин посвятил большую часть своего послания Федеральному собранию, прошедшего 20 февраля в Москве , вопросам внутренней политики, но не обошел стороной и насущные вопросы в отношениях с Вашингтоном. Как его выступление восприняли в американских СМИ, рассказывает НСН.

Издание Bloomberg расценили социальную программу, намеченную Путиным, как самую амбициозную, которую российский лидер когда-либо представлял. Речь идет о предложениях Путина по выплатам многодетным семьям, по финансированию борьбы с бедность, по ипотечным каникулам для безработных и по повышению пенсии. Однако, считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский , эти обещания могут пройти мимо граждан РФ

«Эти обещания вряд ли впечатлят россиян, тем более, когда так очевидно, что они прозвучали после перемены общественного мнения не в пользу Путина. Все, что он обещал в этом году, можно было сделать годом ранее, и с большим количеством ресурсом, если бы Путин не тратил многие годы на конфронтацию с Западом», — замечает Bloomberg.

Газета The New York Times , в свою очередь, в материале под названием «Угрожая США, Путин обещает россиянам ракеты и масло» отмечает, что российский лидер «удвоил ставки» на угрозы против Соединенных Штатов.

«Россия разработает и развернет любые системы вооружения, которые понадобятся для обеспечения безопасности, сказал Путин, несмотря на то, что, как он прекрасно знает, затратная гонка вооружений в 1980 году в совокупности с падающими ценами на нефть внесла свой вклад в развал Советского Союза», — пишет газета.

NYT также выделила в речи президента РФ то, что он, обсуждая решение США покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не критиковал американского лидера Дональда Трампа , а вместо этого «намекнул, как делал ранее, что главе США мешает тайное „глубинное государство“ (deep state)».