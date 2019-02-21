Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракеты и масло. В США не испугались послания Путина 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский президент Владимир Путин посвятил большую часть своего послания Федеральному собранию, прошедшего 20 февраля в Москве, вопросам внутренней политики, но не обошел стороной и насущные вопросы в отношениях с Вашингтоном. Как его выступление восприняли в американских СМИ, рассказывает НСН.
Издание Bloomberg расценили социальную программу, намеченную Путиным, как самую амбициозную, которую российский лидер когда-либо представлял. Речь идет о предложениях Путина по выплатам многодетным семьям, по финансированию борьбы с бедность, по ипотечным каникулам для безработных и по повышению пенсии. Однако, считает обозреватель Bloomberg, Леонид Бершидский, эти обещания могут пройти мимо граждан РФ.
«Эти обещания вряд ли впечатлят россиян, тем более, когда так очевидно, что они прозвучали после перемены общественного мнения не в пользу Путина. Все, что он обещал в этом году, можно было сделать годом ранее, и с большим количеством ресурсом, если бы Путин не тратил многие годы на конфронтацию с Западом», — замечает Bloomberg.
Газета The New York Times, в свою очередь, в материале под названием «Угрожая США, Путин обещает россиянам ракеты и масло» отмечает, что российский лидер «удвоил ставки» на угрозы против Соединенных Штатов.
«Россия разработает и развернет любые системы вооружения, которые понадобятся для обеспечения безопасности, сказал Путин, несмотря на то, что, как он прекрасно знает, затратная гонка вооружений в 1980 году в совокупности с падающими ценами на нефть внесла свой вклад в развал Советского Союза», — пишет газета.
NYT также выделила в речи президента РФ то, что он, обсуждая решение США покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не критиковал американского лидера Дональда Трампа, а вместо этого «намекнул, как делал ранее, что главе США мешает тайное „глубинное государство“ (deep state)».
Напомним, что в Госдепе США прозвучавшие в послании Путина заявления об американских ракетах назвали «пропагандой». Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что «заявления президента Путина являются продолжением российских пропагандистских попыток избежать ответственности за нарушения ДРМСД», передает Reuters.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Спасение или бред сивой кобылы. Когда Россию отключат от интернета Зрителей Netflix предупредили о пропаганде в сериале «Троцкий» Экс-генпрокурор рассказал, как спасти бизнесменов от «хождений под статьей»
Комментарии
Другое , ЛЕОНИД БЕРШИДСКИЙ , ДОНАЛЬД ТРАМП , ВЛАДИМИР ПУТИН , МИД , Госдеп США , Bloomberg , Reuters , New York Times , Москва , США
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
В пререканиях Захаровой с НАТО увидели угрозу войны
Политика Конфликты
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
В Крыму обратились к НАТО
Армия Войска
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Вышел посмертный клип Децла на песню о любви
Шоу-бизнес
Минобороны показало беспилотную субмарину
Армия Оружие
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение