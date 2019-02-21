Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму оценили планы НАТО провести учения в Чёрном море 

RT на русском 52 минуты назад
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерения НАТО провести учения в Чёрном море.
«Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может», — заявил РИА Новости Гемпель, подчеркнув, что «провокаций в отношении российского региона никто не допустит».
По его словам, у США репутация страны, которая создаёт вооружённые конфликты в разных точках земного шара, и учения у российских границ являются ещё одной провокацией.
Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.
В пресс-службе подчеркнули «масштабность и уникальный формат» мероприятия, проводимого по стандартам НАТО.
11 февраля Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных учений в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
МИД России назвал опасной идею учений США и Украины в Чёрном море.
По словам председателя комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, идея учений США и Украины является авантюрой с непредсказуемыми последствиями. Об этом он заявил в разговоре с ФАН.
RT на русском: последние новости
Экс-генсек НАТО предрёк Белоруссии войну В Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза ТКО ФАС завела дело в отношении исправительной колонии в Пермском крае
Комментарии
Другое , МИД , НАТО , РИА Новости , Республика Крым , США
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
В Крыму обратились к НАТО
Армия Войска
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Минобороны показало беспилотную субмарину
Армия Оружие
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Мать потерявшегося в лесу ребенка объяснилась
Происшествия
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение