Белоруссии предрекли аннексию и войну с Россией 

Экс-глава Североатлантического альянса (НАТО) Андерс Фог Расмуссен обвинил Россию в желании оккупировать Белоруссию, чтобы приблизиться к границам Европы.
По его словам, Минск должен немедленно приступить к реформам, направленным на демократизацию, иначе на территории республики начнётся война.
«Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — заявил экс-генсек НАТО в интервью порталу Liga.net.
Он также призвал страны Запада оказать помощь властям Белоруссии в переориентации на свободу и демократию.
Ранее News.ru писал о том, что Михаил Бабич, являющийся послом РФ в Минске, заявил об опасности, исходящей со стороны ЕС и США. По его мнению, эти страны ведут идеологическую работу с населением, направленную на разрыв вековых связей Белоруссии с Россией.