Белоруссии предрекли аннексию и войну с Россией

По его словам, Минск должен немедленно приступить к реформам, направленным на демократизацию, иначе на территории республики начнётся война.

«Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — заявил экс-генсек НАТО в интервью порталу Liga.net.

Он также призвал страны Запада оказать помощь властям Белоруссии в переориентации на свободу и демократию.