Захарова: в НАТО занервничали, узнав о намерениях РФ по размещению новых видов вооружений

Ранее Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, откуда будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов. В свою очередь в НАТО заявили ТАСС, что считают неприемлемыми заявления российской стороны об угрозе «взять на прицел» страны альянса.

Захарова отметила, что ранее в НАТО иронизировали над новыми видами вооружений России. «Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что „российских мультиков“ с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг „поняли“, что „в объективе“, и даже начали „догадываться“, к чему он прикреплен?», — написала она.

"Неужели думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из [Договора по] ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств", — добавила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что меры российской стороны следует воспринимать исключительно как ответную реакцию на случай агрессивных действий партнеров.