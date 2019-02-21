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Захарова: в НАТО занервничали, узнав о намерениях РФ по размещению новых видов вооружений 

ТАСС + ещё 4 21 февраля 2019
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс, год назад иронизировавший над новыми видами российских вооружений, теперь нервно реагирует на слова президента РФ Владимира Путина, что их могут использовать против мест размещения центров принятия решений о применении угрожающих России ракет. Об этом в среду в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, откуда будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов. В свою очередь в НАТО заявили ТАСС, что считают неприемлемыми заявления российской стороны об угрозе «взять на прицел» страны альянса.
Захарова отметила, что ранее в НАТО иронизировали над новыми видами вооружений России. «Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что „российских мультиков“ с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг „поняли“, что „в объективе“, и даже начали „догадываться“, к чему он прикреплен?», — написала она.
"Неужели думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из [Договора по] ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств", — добавила дипломат.
При этом Захарова подчеркнула, что меры российской стороны следует воспринимать исключительно как ответную реакцию на случай агрессивных действий партнеров.
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Комментарии
Другое , Армия , В мире , Оружие , Политика , СНГ , США , Украина , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва
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