Суд вернул поданный к Ивлеевой и Дудю иск на 100 млн рублей

Как передаёт Rambler News Service, Мещанский районный суд Москвы вернул иск в связи с тем, что истец не исправил нарушения, допущенные при подаче. Претензии Бестаева вызвало интервью, опубликованное в августе прошлого года на YouTube-канале Юрия Дудя. Заявитель потребовал опровергнуть информацию с 58 минуты видео. О чём конкретно идёт речь, не уточняется. Телеканал «Дождь» пишет, что истцом, предположительно, выступил Артур Бестаев. В сентябре он написал в соцсети «ВКонтакте», что считает недопустимым высказывание блогера Анастасии Ивлеевой в адрес президента России Владимир Путин . В интервью Дудю она сказала, что поинтересовалась бы у главы государства, не устал ли он. Однако девушка облекла свой вопрос в нецензурную форму.