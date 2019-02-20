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Суд вернул поданный к Ивлеевой и Дудю иск на 100 млн рублей 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
Как передаёт Rambler News Service, Мещанский районный суд Москвы вернул иск в связи с тем, что истец не исправил нарушения, допущенные при подаче.
Претензии Бестаева вызвало интервью, опубликованное в августе прошлого года на YouTube-канале Юрия Дудя. Заявитель потребовал опровергнуть информацию с 58 минуты видео. О чём конкретно идёт речь, не уточняется.
Телеканал «Дождь» пишет, что истцом, предположительно, выступил Артур Бестаев. В сентябре он написал в соцсети «ВКонтакте», что считает недопустимым высказывание блогера Анастасии Ивлеевой в адрес президента России Владимир Путин. В интервью Дудю она сказала, что поинтересовалась бы у главы государства, не устал ли он. Однако девушка облекла свой вопрос в нецензурную форму.
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