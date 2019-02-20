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Воробьев отреагировал на послание Путина 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Власти Подмосковья должны держать высокий темп модернизации образования и здравоохранения. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Слова главы региона приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 февраля.
«Послание — это важное стратегически событие для нас, региональной власти. Большое внимание уделено поддержке человека, гражданина, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни.
Он призвал членов регионального правительства эффективно работать на благо общества. «Как отметил президент, если ты не готов — не подходи к снаряду», — напомнил он выступление главы государства.
Ранее в среду Владимир Путин в 15-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этот раз он уделил большое внимание социальной сфере. В частности, поручил ввести ипотечные каникулы для людей в сложной жизненной ситуации, а также снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и обеспечить доступность яслей.
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Другое , Андрей Воробьев , ВЛАДИМИР ПУТИН , Правительство московской области , Lenta.ru
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