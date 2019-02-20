Воробьев отреагировал на послание Путина

«Послание — это важное стратегически событие для нас, региональной власти. Большое внимание уделено поддержке человека, гражданина, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни.

Он призвал членов регионального правительства эффективно работать на благо общества. «Как отметил президент, если ты не готов — не подходи к снаряду», — напомнил он выступление главы государства.

Ранее в среду Владимир Путин в 15-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этот раз он уделил большое внимание социальной сфере. В частности, поручил ввести ипотечные каникулы для людей в сложной жизненной ситуации, а также снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и обеспечить доступность яслей.