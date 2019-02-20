В Москве пройдет зимний велопробег

24 февраля в Москве пройдет праздничный зимний велопробег в честь 112-го дня рождения Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Велопробег стартует и финиширует в парке культуры и отдыха им. М. Горького на Пушкинской набережной. Велосипедисты дружной колонной стартуют в 12:00.

Маршрут велопробега пройдет по набережной вдоль реки Москвы — все расстояние велосипедисты проедут по велосипедным дорожкам, поэтому путь будет комфортный и безопасный! Всего участники велопробега преодолеют 12 километров.

Обязательна регистрация на мероприятие! Регистрируйся на сайте «Вело-Города».