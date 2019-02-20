Адвокат супруги Аршавина объяснил, почему его клиентка обратилась в ФСБ

Ранее в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили получение заявления от Алисы Аршавиной.

"Господин Аршавин приехал с угрозами к своей супруге, и с ним были некие люди, которые показывали документы, на которых было написано, что они являются работниками ФСБ", — заявил защитник, разъясняя, почему заявление направлено в УФСБ.

Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей "путем направления sms-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка.

Как сообщал ранее адвокат Добровинский, примерно в начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Кроме того, по его словам, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее 1 миллион евро.