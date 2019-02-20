Адвокат супруги Аршавина объяснил, почему его клиентка обратилась в ФСБ 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина обратилась с заявлением о возможных противоправных действиях именно в ФСБ в связи с тем, что вместе с мужем к ней приезжали люди, утверждавшие о принадлежности к этой спецслужбе, заявил РИА Новости адвокат жены игрока Александр Добровинский.
Ранее в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили получение заявления от Алисы Аршавиной.
"Господин Аршавин приехал с угрозами к своей супруге, и с ним были некие люди, которые показывали документы, на которых было написано, что они являются работниками ФСБ", — заявил защитник, разъясняя, почему заявление направлено в УФСБ.
Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей "путем направления sms-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка.
Как сообщал ранее адвокат Добровинский, примерно в начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Кроме того, по его словам, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее 1 миллион евро.
Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.