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Ипотечные каникулы могут длиться полгода 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Мы видим, — сказал он, — что у людей в отношении ипотеки есть определенные опасения, связанные с возможной потерей платежеспособности или снижением доходов. Это подтверждается структурой обращений потребителей, поступающих в Банк России: более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка».
Правом на каникулы, рассказал Мамута, или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период 6 месяцев. Хотя надо отметить, что точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются.
Почему именно такой срок предложен? «По нашим наблюдениям, — ответил Мамута, — именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации. За полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь, и тогда вступает в силу период действия страхового покрытия или реализации залогового права кредитора».
Полностью интервью руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".
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Другое , Экономика , Центральный банк России , "Российская газета"
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