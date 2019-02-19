«Магнит» опубликовал изображение нового фирменного знака. А потом удалил его

В официальном паблике в социальной сети ВКонтакте появилась картинка нового логотипа компании «Магнит» . Однако спустя короткое время изображение по неизвестной причине удалили.

Ритейлер «Магнит» показал новый фирменный знак не только для продуктовой сети, но и для магазинов «Магнит Косметик». Ребрендированные логотипы компания опубликовала в интернете днём 18 февраля.

Будут ли новые логотипы использоваться только на просторах социальных сетей, или ребрендированный знак войдет в обиход по всем фронтам, компании неизвестно.

«Новой Кубани» не удалось связаться с пресс-службой «Магнита».

Так выглядит старый логотип «Магнита». ;

Фото:vk.com/magnitretail

Старый фирменный знак «Магнит Косметик». ;

Фото: flowercenter.spb.ru Новый логотип «Магнита», удалённый из группы «ВКонтакте». ;

Фото: скриншот/vk.com/magnitretail

Ребрендированный фирменный знак «Магнит Косметик». ;

Фото: vk.com/magnitretail