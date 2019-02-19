«Магнит» опубликовал изображение нового фирменного знака. А потом удалил его 

В официальном паблике в социальной сети ВКонтакте появилась картинка нового логотипа компании «Магнит». Однако спустя короткое время изображение по неизвестной причине удалили.
Ритейлер «Магнит» показал новый фирменный знак не только для продуктовой сети, но и для магазинов «Магнит Косметик». Ребрендированные логотипы компания опубликовала в интернете днём 18 февраля.
Будут ли новые логотипы использоваться только на просторах социальных сетей, или ребрендированный знак войдет в обиход по всем фронтам, компании неизвестно.
«Новой Кубани» не удалось связаться с пресс-службой «Магнита».
Так выглядит старый логотип «Магнита». ;
Фото:vk.com/magnitretail
Старый фирменный знак «Магнит Косметик». ;
Фото: flowercenter.spb.ru Новый логотип «Магнита», удалённый из группы «ВКонтакте». ;
Фото: скриншот/vk.com/magnitretail
Ребрендированный фирменный знак «Магнит Косметик». ;
Фото: vk.com/magnitretail