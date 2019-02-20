Никогда не поздно: Берни Сандерс хочет участвовать в выборах президента США

Насколько стар Берни Сандерс ? Как в анекдоте про Брежнева: даже не «очень стар», а просто суперстар. Предыдущий рекорд возраста при вступлении на должность поставил Дональд Трамп (ему тогда было 70 лет).

Основной электорат Сандерса — левая идеалистическая молодежь. Именно этой прослойке населения наиболее близки идеи демократического социализма. Три года назад этого оказалось недостаточно, чтобы снять номинацию Демократической партии Хиллари Клинтон . Теперь, как пишет аналитик ВВС Энтони Цурхер, Сандерс вступает в гонку в роли главного игрока, а не странного аутсайдера. Остальные кандидаты демократического поля отсчитывают свои компании от Берни Сандерса, соглашается CNN

«Хиллари Клинтон разгромила Сандерса в южных штатах благодаря поддержке афроамериканцев, теперь Сандерс начал кампанию с обращения к избирателям, выступая в Южной Каролине (ключевом штате для раннего голосования). Его новые оппоненты пытаются оттеснить Сандерса, подчеркивая отличия своей политики. Элизабет Уоррен давит слева, обещая всеобщее субсидирование ухода за ребенком. Камала Харрис напоминает избирателям, что она является настоящим демократом в отличие от демсоциалиста Сандерса. Эми Клобушар выступает за прагматизм и против фанатизма по темам, популярным среди прогрессивного электората».

Политические аналитики едва ли не единогласно констатируют поляризацию американского общества. Если демократы равняются на Сандерса, то их оппоненты пытаются всячески дискредитировать захватившее левое политическое полет движение «демократического социализма», неофициальным лидером которого является именно Сандерс. О ситуации рассказывает глава отдела контента Bloomberg News Марти Шенкер:

«В интервью на радио VPR он говорил о «продолжении революции», что только подогревает республиканскую тему про «наступление социалистов». С другой стороны, в демократическом поле многие стали называть себя демсоциалистами только сейчас, Сандерс никогда не боялся этого термина. Он участвовал в выборах как демсоциалист 20 лет и не собирается извиняться. Одно из его главных преимуществ: он не будет брать деньги крупных фондов, ведь он уже продемонстрировал невероятную способность полагаться на малых жертвователей».