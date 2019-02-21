Bloomberg: Берни Сандерс собрал рекордные $5,9 млн после объявления об участии в выборах

Отмечается, что на президентскую кампанию Сандерса пожертвовали деньги 223 тысячи человек. Ранее рекорд по количеству собранных за сутки денег на кампанию для участия в выборах в 2020 году принадлежал демократу Камале Харрис, которой пожертвовали $1,5 млн 38 тысяч человек, добавили в агентстве.

Сандерсу 77 лет, он является независимым кандидатом и называет себя «демократом-социалистом».

Ранее сообщалось, что Сандерс записал предвыборное обращение.