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Bloomberg: Берни Сандерс собрал рекордные $5,9 млн после объявления об участии в выборах 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сенатор Берни Сандерс собрал $5,9 млн за одни сутки с момента объявления о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что на президентскую кампанию Сандерса пожертвовали деньги 223 тысячи человек. Ранее рекорд по количеству собранных за сутки денег на кампанию для участия в выборах в 2020 году принадлежал демократу Камале Харрис, которой пожертвовали $1,5 млн 38 тысяч человек, добавили в агентстве.
Сандерсу 77 лет, он является независимым кандидатом и называет себя «демократом-социалистом».
Ранее сообщалось, что Сандерс записал предвыборное обращение.
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