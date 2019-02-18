Зеленский взбунтовался против Коломойского

Фантастический 10-процентный отрыв Владимира Зеленского от ближайших соперников предсказать было сложно, но объяснить легко.

Расчет оказался верен: народ устал от одних и тех же воровских лиц в политике, ему нужно другое лицо. Олигарх Коломойский переиграл своих конкурентов-олигархов.

Неунывающие украинцы вновь с надеждой смотрят вдаль и упрямо ждут чудес: на этот раз верят, что Зеленский не будет плясать под дудочку спонсора, а начнет свою игру. Они уповают на тщеславие артиста и сравнивают свою ситуацию с российской, двадцатилетней давности.

Никто ведь не верил, что Владимир Путин будет бороться с олигархами! И Зеленский будет. Вы только посмотрите на этого честного парня! Вот какими тайными мыслями поделился с Василием Волгой анонимный сотрудник избирательного штаба Зеленского: Я разделяю твои взгляды, Василий, о том, что олигархическое государство есть государство глубоко преступное по отношению к своему народу, и оно должно быть уничтожено. Но в отличие от тебя, я не фантазирую о социалистической революции, а предпринимаю конкретные шаги по доведению абсурда до высшей точки его кипения. Революционной ситуации сегодня в Украине нет, и разрушить олигархию может только междоусобная война олигархов.

Для этого у власти должен оказаться Зеленский.

Но мне кажется, на Украине гораздо больше перспективных кандидатов.

Жаль, у Коломойского нет столько денег, чтобы всех привести к власти.

Чего стоит персонаж, о котором рассказал журналист Юрий Гудименко:

«Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина, и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые «25 пунктов»). Читаю один пункт, второй, третий подряд… Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам… Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер сотоварищи. Забавно получилось.

Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий. И да, это был мастер-класс на тему «Как в прямом эфире двадцать минут читать программу Гитлера и чтобы тебе ничего за это не было».

В общем, эти выборы — обычное шоу, ничего нового. Может, еще и Майдан опять замутят, если кто-то не пройдет в президенты. Такая традиция.

Так вот, о надеждах на Зеленского.

По логике, междоусобная война олигархов приведет к победе одного из них. Но это уж мои мысли, ни один украинец никогда с ними не согласится, потому что так далеко не загадывает. Как не соглашались со мной в дни последнего (по времени, а не по счету, конечно) Майдана.

Они мечтают, что артист, которого ведет к власти олигарх Коломойский, вместо благодарности начнет бороться с собственным благодетелем. И артисту за это ничего не будет. А Коломойский, наоборот, пострадает и даже, наверное, разорится. И сядет в тюрьму до конца своих дней.

Они в это искренне верят. И поэтому за Зеленского готовы проголосовать уже 27 процентов, за Порошенко — 18, а за Тимошенко — 16.

Если в ближайшие полтора месяца ничего не случится, то отрыв будет расти, и комик, пожалуй, победит в первом же туре. А потом сразу начнет наводить порядок на Украине твердой рукой. И нэнька со временем расцветет, потому что все воры и казнокрады из власти будут с позором удалены. А хлебные должности займут артисты из труппы «95-го квартала» и ни за что не станут воровать, какие бы миллионы долларов им ни предлагали. Жизнь, может, станет не богаче, но зато гораздо смешнее. Хотя куда смешнее-то. Конечно, нельзя грязными лапами копошиться в чужой мечте.

Меня опять занесло, я опять формулирую прямо и без обиняков. А должен тактично и с обиняками, щадя чужие мозги. Поэтому меня опять, как пять лет назад, невзлюбит украинская аудитория «Живого журнала». Поделом мне. Никто не любит тех, кто часто оказывается прав.