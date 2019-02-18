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Тимати и Баста будут работать с исполнителями самых разных жанров 

Газета.Ru + ещё 1 18 часов назад
Во втором сезоне шоу «ПЕСНИ» зрителей ждут несколько изменений: на смену Максиму Фадееву и его лейблу MALFA пришел Баста — лидер творческого объединения «Газгольдер», которое сам Баста называет «коммуной музыкантов». И хотя сопродюсером шоу вместе с ним будет рулевой лейбла Black Star Тимати, о засилье рэпа в шоу «ПЕСНИ» говорить не приходится — тем более, что и Black Star, и «Газгольдер» работают с артистами самых разных жанров.
Вести шоу по-прежнему будут Павел Воля и Екатерина Варнава: Воля представляет участников на сцене, Варнава — сопровождает и поддерживает их на бэкстйедже.
На этот раз «ПЕСНИ» обойдутся без «Реалити», чтобы уделить побольше внимания именно музыке и самому процессу написания треков. А еще во втором сезоне шоу его создатели обещают рассказать зрителям «истории судеб». Участники пришли на прослушивание к Тимати и Басте не просто с песней, но и с видео-профайлом, в котором они делятся подробностями своей жизни и теми моментами, которые привели ребят к написанию музыки.
Создатели шоу настаивают на том, что их интересуют исключительно авторские песни и личные истории, однако в первом выпуске прослушивание прошли и исполнители каверов. И если девушка по имени Рената, спевшая кавер на знаменитую песню What Is Love, заинтересовала Тимати и Басту не только исключительно сильным голосом, но и любопытной аранжировкой, и обещанием показать свое творчество, то к другим артистам есть вопросы. Парень под псевдонимом Boba спел песню Redbone авторства Childish Gambino — идеально чисто, но едва ли не так же, как и звучит оригинал. Еще одна участница, Алена Уколова, пришла с кавером песни Мальбэка, и кажется, что ее взяли на следующий этап за необычную историю: 26-летняя Алена — мама троих детей.
Тем не менее, создатели шоу «ПЕСНИ» настаивают на том, что в первую очередь их интересуют именно собственные мелодии и тексты: из исполнителей Тимати и Баста будут делать авторов.
«ПЕСНИ» — это шоу не только для новичков: в первом выпуске прослушивание прошел Вадим Капустин, солист и автор практически всех композиций группы Triangle Sun. На московской презентации проекта журналисты увидели Сашу Честа — рэпера, который работал и с Black Star, и с «Газгольдер». Пришли в новые «ПЕСНИ» и те, кто не дотянул до финала в первом сезоне — например, Сережа Драгни, автор трогательных песен под гитару. Не обходится шоу и без «фриков» — странную песню «Холод собачий» спел Владимир Мырзак, эпатажный копирайтер порносайтов. Его в шоу уже окрестили «человеком с внешностью Градского и вокалом Витаса».
В первом выпуске шоу прозвучали песни практически всех жанров — от рэпа до солдатского регги. Выбирать музыкантов в свои команды будут Тимати и Баста, но не последнюю роль в их судьбах сыграют и зрители. Продюсеры шоу не оценили Владимира Мырзака и группу «Старый Лондон» из Краснодара, но зрители могут проголосовать за них в ТНТ-Club и вернуть артистов в «ПЕСНИ». Победитель получит 5 миллионов рублей и контракт с Black Star или «Газгольдер».
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Другое , Екатерина Варнава , Максим Фадеев , Тимати , Павел Воля
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