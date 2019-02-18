Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Появившийся из небытия экс-президент Грузии решил внести свой вклад в предвыборную кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвили рассказал, почему Юлия Тимошенко хихикала с Владимиром Путиным.
Предвыборная гонка на Украине напоминает цирк: в президенты идут почти 50 кандидатов и один другого стоит. Очевидно, что все обвиняют друг друга и обливают грязью даже недавних друзей и политических соратников.
Действующий президент Петр Порошенко припомнил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко то, как она хихикала с Владимиром Путиным во время событий 2008 года в Грузии. Порошенко сказал, что тогда она отказалась открыто встать на сторону Тбилиси.
На самом деле, правительство Тимошенко оказывало помощь Тбилиси. С таким откровением выступил Михаил Саакашвили.
"Да, в тот момент она, может быть, чисто с точки зрения драматургии допустила ошибку. Но, с другой стороны, реально они нам давали тогда гуманитарную помощь", — приводит слова экс-президента Грузии издание "ПолитНавигатор".
Саакашвили уже давно превратился в политического клоуна и его речи мало кого интересуют. Недавно он выступал с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко, но за несколько недель до этого политик называл оранжевую принцессу кремлевской кукушкой.
А на днях Саакашвили зачем-то решил доказать всему миру, что он настоящий грузин. Бывший президент Грузии рассказал прошел в США генетический тест, сообщает RT. Как написал Саакашвили на своей странице в Facebook, тест выявил в нем 99% грузинской крови и 1% — греческой. При этом беглый политик не собирается возвращаться на родину — там против него возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и коррупции.
Дни.ру: последние новости
Загнанный в угол Порошенко начал воздушную атаку на Донецк Минздрав заинтересовался идеей штрафовать за талию свыше 90 см Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 февраля 2019 года
Комментарии
Другое , В мире , Кавказ , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Грузия
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
США предложили продать штат
США В мире
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Соловьев ответил на обвинения Горринга
Общество
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей
Политика В мире
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение