Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Предвыборная гонка на Украине напоминает цирк: в президенты идут почти 50 кандидатов и один другого стоит. Очевидно, что все обвиняют друг друга и обливают грязью даже недавних друзей и политических соратников.

Действующий президент Петр Порошенко припомнил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко то, как она хихикала с Владимиром Путиным во время событий 2008 года в Грузии. Порошенко сказал, что тогда она отказалась открыто встать на сторону Тбилиси.

На самом деле, правительство Тимошенко оказывало помощь Тбилиси. С таким откровением выступил Михаил Саакашвили.

"Да, в тот момент она, может быть, чисто с точки зрения драматургии допустила ошибку. Но, с другой стороны, реально они нам давали тогда гуманитарную помощь", — приводит слова экс-президента Грузии издание "ПолитНавигатор".

Саакашвили уже давно превратился в политического клоуна и его речи мало кого интересуют. Недавно он выступал с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко, но за несколько недель до этого политик называл оранжевую принцессу кремлевской кукушкой.

А на днях Саакашвили зачем-то решил доказать всему миру, что он настоящий грузин. Бывший президент Грузии рассказал прошел в США генетический тест, сообщает RT. Как написал Саакашвили на своей странице в Facebook, тест выявил в нем 99% грузинской крови и 1% — греческой. При этом беглый политик не собирается возвращаться на родину — там против него возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и коррупции.