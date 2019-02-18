Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о двух мощных взрывах в центре Донецка 

ТК «Звезда» + ещё 31 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Донецке ранним утром 18 февраля прогремело два взрыв в центре города.
В Донецке прогремели мощные взрывы, сообщается в местных пабликах в социальных сетях. Предположительно, взрывы произошли в районе Садового проспекта и в Киевском районе.
«Сегодня в Донецке около 9:00 произошло два взрыва. Один взрыв прогремел в районе пересечения пр. 25-летия РККА и бул. Пушкина», — говорится в сообщении паблика в ВКонтакте.
Второй взрыв, по данным очевидцев, произошел недалеко от «Вольво центра». Об этом пишет «Русская весна».
Отмечается, что на месте происшествия работают следственные органы.
Официальной информации от местных правоохранительных органов пока нет.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минздраве обсудят идею штрафов за широкую талию Суд продлил срок задержания основателя Baring Vostok Майкла Калви Поражение политиков, но не армии: военные журналисты о войне в Афганистане
Другое , Пожары , Украина , МВД , Донецк
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Соловьев ответил на обвинения Горринга
Общество
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение