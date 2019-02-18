СМИ сообщили о двух мощных взрывах в центре Донецка 

В Донецке ранним утром 18 февраля прогремело два взрыв в центре города.
В Донецке прогремели мощные взрывы, сообщается в местных пабликах в социальных сетях. Предположительно, взрывы произошли в районе Садового проспекта и в Киевском районе.
«Сегодня в Донецке около 9:00 произошло два взрыва. Один взрыв прогремел в районе пересечения пр. 25-летия РККА и бул. Пушкина», — говорится в сообщении паблика в ВКонтакте.
Второй взрыв, по данным очевидцев, произошел недалеко от «Вольво центра». Об этом пишет «Русская весна».
Отмечается, что на месте происшествия работают следственные органы.
Официальной информации от местных правоохранительных органов пока нет.