Ищенко: Для Порошенко убрать Зеленского из гонки — все равно что выстрелить себе в лоб

При этом Зеленскому всячески вставляют палки в колеса: отменяют или срывают его концерты, как это было в Виннице и Львове . Актер находится под прицелом радикалов, крышуемых Службой безопасности Украины (СБУ), которая подотчетна Порошенко.

Также сейчас Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил о том, что сериал «Слуга народа», в котором кандидат исполнил главную роль, — это политическая реклама. Соответственно, Зеленский должен заплатить за нее из своего избирательного фонда.

Стоит отметить, что глава КИУ Александр Черненко также связан с главой государства, так как является членом фракции «Блок Петра Порошенко».

Подобные инциденты наталкивают на мысли о том, что лидера президентского рейтинга могут попросту снять с выборов.

По словам Ищенко, теоретически это можно сделать, однако это спровоцирует крупный скандал. Политолог отметил, что олигарх Игорь Коломойский хорошо позаботился о своем подопечном, «нарисовав» ему самые высокие рейтинги, так лидера президентской гонки просто так с пробега не снимешь.

«А дальше что происходит? Допустим, Порошенко снимает Зеленского с пробега. Это прекрасный подарок Юлии Владимировне (Тимошенко — ред.), которая после этого совершенно спокойно показывает хоть 50% рейтинга, потому что она говорит: ну, вот видите, были мои 20% и Зеленского 25%. Вот они объединились — уже 45%. Еще 5% набежало от тех, кто просто кушать не может — так ненавидит Петра Алексеевича (Порошенко — ред.) после того, как он надругался над процессом выборов. Все. Поэтому технически, конечно, снять его (Зеленского — ред.) можно… Политически в общем-то — это выстрелить себе, не знаю, даже не в ногу, а сразу в лоб», — объяснил эксперт.

По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, Зеленский является своего рода «ширмой» для легализации фейкового роста рейтинга Порошенко.

По его словам, пока все задаются вопросом, откуда у актера 27%, все как данность воспринимают 17% президента, что дает последнему пространство для фальсификаций.