Россия на IDEX-2019 представит бетонобойную ракету С-13-Т

АБУ-ДАБИ , 17 фев — РИА Новости . Российская ракета С-13-Т, способная насквозь пробивать броню и бетонные заграждения, продолжая полет к заданной цели, впервые будет представлена за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2019, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Оружейный салон пройдёт в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

"Также впервые на территории ОАЭ будут представлены несколько видов авиационных ракет и взрывателей. Можно отметить неуправляемую авиационную ракету С-13-Т, которая экспонировалась на АРМИИ-2018, но сейчас впервые будет показана за пределами России", — сказал Лепин.

Собеседник агентства пояснил, что данная ракета с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначена для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей.