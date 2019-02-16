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Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять 

Газета.Ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".
"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", — сказал Порошенко.
При этом, по его мнению, нынешнее состояние страны это "история успеха", так как украинским властям удалось провести реформы в условиях войны.
"Украина сейчас — это история успеха. Это самые глубокие реформы в истории моей страны", — отметил Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России.
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Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , РИА Новости
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