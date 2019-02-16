Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", — сказал Порошенко.

При этом, по его мнению, нынешнее состояние страны это "история успеха", так как украинским властям удалось провести реформы в условиях войны.

"Украина сейчас — это история успеха. Это самые глубокие реформы в истории моей страны", — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России.