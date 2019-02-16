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«Стыдно в этом жить, стыдно скрывать»: жена Башарова разводится с актером после истории об избиении 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
32-летняя Елизавета Шевыркова прервала молчание после того, как в прессе появились слухи о рукоприкладстве в семье. Супруга актера Марата Башарова, которая родила от него сына Марселя, заявила, что уходит от возлюбленного. Девушка призналась, что долгое время верила в то, что любимый мужчина возьмется за ум ради их общего малыша, семьи и своей карьеры. Однако мечтам избранницы Марата Башарова не суждено было сбыться.
больше по теме«Вместе смеемся над этими обвинениями»: Башаров прервал молчание после слухов о рукоприкладстве в семьеАктер и телеведущий Марат Башаров прокомментировал информацию об избиении жены.
Говоря о своем союзе с именитым артистом, Елизавета призналась, что искренне любила своего мужа. И еще в самом начале их романа отказывала верить домыслам и кривотолкам, порочащим имя ее кумира. «Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить», — отметила Шевыркова. После истории с домашним насилием девушка решила развестись с артистом, пишет «СтарХит».
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По словам Елизаветы, за время брака с Маратом у них было много счастливых моментов — рождение сына Марселя. Супруга телеведущего ждала, что он все-таки сможет публично признаться в своих поступках, как-то прокомментирует эту ситуацию, однако артист в очередной раз сделал вид, что ничего произошло. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи», — добавила избранница Марата Башарова, заверив, что ради сына они постараются сохранить дружеские отношения.
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Комментарии
Другое , Марат Башаров , StarHit , Марсель
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