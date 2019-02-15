Сокращение добычи вызвало рост цен на «чёрное золото»

На прошедшей неделе мировые цены на нефть выросли под влиянием сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, а также резко сократившихся поставок из Венесуэлы . Ситуация в сегменте тяжёлых и кислых сортов нефти из-за санкций США к Венесуэле и Ирану продолжает усугубляться, скатываясь к дефициту.

На помощь рынку пришли форс-мажорные обстоятельства. Компания Saudi Aramco частично закрыла морское нефтяное месторождение Safaniyah после того как основной якорный кабель был перерезан якорем судна. По данным ОПЕК, в январе 2019 г. поставки нефти из Саудовской Аравии упали на 4,8% в годовом выражении, в том числе в результате закрытия месторождения. Добыча в стране в марте оценивается на уровне 9,8 млн бар. в сутки, а экспорт — на уровне 6,9 млн бар. в сутки.

Новости о значительном сокращении поставок из Саудовской Аравии затмили неопределенность результатов торговых переговоров США и Китая , а также не слишком хорошее состояние мировой экономики. Д. Трамп сообщил, что встретится с главой Китая где-то в марте, а крайний срок повышения импортных пошлин, возможно, будет продлен на 60 дней. В самих США продолжается кризис власти, что может привести к непредсказуемым последствиям.

В Северном полушарии НПЗ начали сезон планового технического обслуживания, массово выходя на ремонт, тем самым сокращая потребление нефти. Вероятно, в настоящее время именно этот фактор сдерживает рост цен при снижении предложения. Впрочем, в момент продления пакта ОПЕК+ в декабре, участники пакта упоминали именно подобное сезонное снижение спроса.

По февральским данным МЭА, мировое потребление нефти в 4 кв. 2018 г. составило +1,4 млн бар. в сутки, а в целом за 2018 г. +1,3 млн бар. в сутки. Основной прирост потребления пришелся на Китай (0,44 млн бар. в сутки), Индию (0,21 млн бар. в сутки) и США (0,54 млн бар. в сутки), давших в сумме прирост в 1,19 млн бар. в сутки.

Прирост потребления в 2019 г. оценивается на уровне 1,4 млн бар. в сутки, который будет поддерживаться низкими ценами на нефть и большим количеством вводимых в Китае и США нефтехимических проектов.

Мировое предложение нефти в январе 2019 г. упало на 1,4 млн бар. в сутки за счёт пакта ОПЕК+ и сокращения производства в Канаде и составило 99,7 млн бар. в сутки. Добыча вне ОПЕК в 2018 г. выросла на 2,7 млн бар. в сутки и, по оценкам, вырастет на 1,8 млн бар в сутки в 2019 г. Прирост в основном ожидается за счёт роста добычи в США.

Добыча ОПЕК в январе 2019 г. составила 30,83 млн бар. в сутки, что на 0,93 млн бар. в сутки ниже, чем год назад.

Дисциплина соблюдения пакта ОПЕК+ составила 86%, странами вне ОПЕК — 25%. При этом сообщается, что 17-18 апреля 2019 г. на встрече министерского совета ОПЕК+ состоится подписание согласованной хартии о долгосрочном регулировании рынка нефти.

Отдельно упоминается, что данный документ не предполагает юридических обязательств, а также не будет регулировать ценовую политику, что позволит оградить деятельность в рамках хартии от преследования США по закону NOPEC. Комитет Палаты представителей США недавно одобрил законопроект, известный как «Закон об отсутствии производства и экспорта картелей нефти» (NOPEC).

Мировая переработка нефти в декабре 2018 г. снизилась на 0,7 млн бар. в сутки за счёт падения в Китае, Индии и Корее. На конец декабря 2018 г. запасы нефти в странах ОЭСР упали на 5,6 млн бар. к уровню ноября 2018 г. до 2 858 млрд бар.

По февральским данным Минэнерго США, баланс рынка нефти в конце января 2019 г. оставался избыточным в размере 1,4 млн бар. в сутки. В феврале ожидается возврат рынка к дефициту в размере 1,3 млн бар. в сутки. С ноября произошёл резкий пересмотр добычи в США вверх в сочетании с иранскими санкциями, их послаблением и ростом добычи в странах ОПЕК. Пока эти объёмы никуда не ушли с рынка, а оседают в запасах в США и ОЭСР.

Собственное производство в США в январе 2019 г. оценивается Минэнерго США на уровне 12,02 млн бар. в сутки, но остаётся неприятность в виде избытка сверхлёгких и легких сортов нефти и дефицита тяжелой и кислой нефти, которая усугубляется снижением поставок из Венесуэлы.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 8 февраля 2019 г. выросли на 6,5 млн бар. и составили 1914,7 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 3,6 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти упал до 6,21 млн бар. в сутки, экспорт снизился до 2,364 млн бар. в сутки, внутреннее производство оставалось на уровне 11,9 млн бар. в сутки. Неблагоприятные погодные условия в Мексиканском заливе и падение поставок из Венесуэлы негативно сказываются на экспорте/импорте нефти в США.

По состоянию на 8 февраля 2019 г. запасы нефти в Cushing составили 41,6 млн бар. против 42,2 млн бар. на позапрошлой неделе и 32,7 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США не изменились и составили 649,1 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 8 февраля 2019 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 7 единиц к предыдущей неделе и составило 854 единицы против 791 единицы на эту же дату 2018 г. В течение следующих 18 месяцев ожидается введение в эксплуатацию трёх трубопроводов из Западного Техаса до побережья Мексиканского залива, но до этого времени транспортные проблемы будут сохраняться, а бурение не будет продвигаться активно.

Уход с американского рынка тяжёлой венесуэльской нефти привело к росту премии на сорт Mars с $4,5 за бар. до $7,5 за бар. к сорту WTI. При этом премия на легкий сорт Light Louisiana Sweet упала к стоимости сорта Mars до $1 за бар. против $4 за бар. в ноябре 2018 г. Это говорит о том, что нефть из Венесуэлы играет большую роль на нишевом рынке тяжёлой нефти, составляя 1 млн бар. в сутки, против 7 млн бар. в сутки тяжёлой нефти, добываемой в целом по всему миру.

Пострадавшими от ситуации в Венесуэле можно считать не только американские НПЗ, но и азиатские НПЗ, которые настроены на переработку более дешёвых тяжёлых и кислых сортов нефти. В связи с этим спред для свопов DUB-EFS-1M, отображающий премию сорта Brent по сравнению со средневосточным ориентиром Dubai, сузился до 36 центов за бар., что стало минимальным значением за последние 9 лет. Также выросли премии на поставку иракского сорта Basra Heavy.

К апрелю 2019 г. ожидается выбытие около 700 тыс. бар. венесуэльской нефти, которая будет недопоставлена в Азию. Это уже способствует росту импорта нефти из Ирана, который поставил 950 тыс. бар. в сутки на азиатские НПЗ. В этом направлении также остаются риски, т.к. в апреле истекает срок послабления США в отношении поставок иранской нефти основным потребителям, что ещё больше обострит ситуацию в мире и будет способствовать росту мировых цен на нефтепродукты.

По предварительным данным GAC, импорт нефти в Китай в январе 2019 г. снизился на 2,7% к декабрю 2018 г. до 42,6 млн тонн, но оставался на 4,8% выше, чем год назад. Экспорт нефтепродуктов из Китая в январе 2019 г. упал на 7,5% к декабрю 2018 г., но оставался на 31,6% выше, чем год назад.