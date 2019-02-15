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В Саратовской области горит церковь
РИА Новости
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ещё 1
1 час назад
Комментарии
Здание церкви горит в
Саратовской области
, огонь локализован на площади 1 тысяча «квадратов» —
МЧС
РИА Новости
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