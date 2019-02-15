Политолог о словах Климкина про «наблюдателей с Марса»: может, будет заявка

Ранее украинский дипломат предположил, что наблюдатели с Марса имеют больше шансов посетить предстоящие выборы, чем представители России

"У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ ", — написал Климкин в Twitter.

Это утверждение вызвало насмешки в соцсетях.

"Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины", — съзвил @Abamelek82 в Twitter.

"Какая циничная дискриминация. Я так понимаю, лунатики и венеряне вообще шансов не имеют? И эта страна что-то говорит о демократии?", — пошутил @XutorR.

"У марсиан больше шансов получить какие-либо выплаты или льготы от Москвы, чем от Киева", — оставил аналогичный комментарий Сергей Сорокин в Facebook.

"А как же шумеры?", — поинтересовался Борис Арцыков, вспомнив резонансное заявление украинской певицы Русланы о "шумерских корнях" Украины.

"А что, может быть, кто-то теперь подаст заявку от марсиан. В разных странах — и в России, и в США, например — я знаю, есть населенные пункты с названием "Марс" — может, их жители порадуют Климкина и приедут на выборы. Если же говорить серьезно, то такие заявления для украинских властей, украинской политики и украинских политиков — это совершенно нормальное явление, вполне соответствующее их уровню. Каждый раз складывается впечатление, что они "пробивают дно", и каждый раз оказывается, что это совсем и не дно", — сказал Владимир Корнилов.

Верховная рада ранее приняла закон, запрещающий представителям России работать в качестве наблюдателей на предстоящих в марте украинских выборах.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск россиян в миссию по наблюдению беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников организации.