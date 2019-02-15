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Политолог о словах Климкина про «наблюдателей с Марса»: может, будет заявка 

РИА Новости 2 часа назад
Пользователи социальных сетей высмеяли комментарий главы украинского МИД Павла Климкина относительно недопуска российских наблюдателей на выборы президента Украины.
Ранее украинский дипломат предположил, что наблюдатели с Марса имеют больше шансов посетить предстоящие выборы, чем представители России.
"У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ", — написал Климкин в Twitter.
Это утверждение вызвало насмешки в соцсетях.
"Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины", — съзвил @Abamelek82 в Twitter.
"Какая циничная дискриминация. Я так понимаю, лунатики и венеряне вообще шансов не имеют? И эта страна что-то говорит о демократии?", — пошутил @XutorR.
"У марсиан больше шансов получить какие-либо выплаты или льготы от Москвы, чем от Киева", — оставил аналогичный комментарий Сергей Сорокин в Facebook.
"А как же шумеры?", — поинтересовался Борис Арцыков, вспомнив резонансное заявление украинской певицы Русланы о "шумерских корнях" Украины.
Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik также оценил высказывание главы МИД Украины.
"А что, может быть, кто-то теперь подаст заявку от марсиан. В разных странах — и в России, и в США, например — я знаю, есть населенные пункты с названием "Марс" — может, их жители порадуют Климкина и приедут на выборы. Если же говорить серьезно, то такие заявления для украинских властей, украинской политики и украинских политиков — это совершенно нормальное явление, вполне соответствующее их уровню. Каждый раз складывается впечатление, что они "пробивают дно", и каждый раз оказывается, что это совсем и не дно", — сказал Владимир Корнилов.
Верховная рада ранее приняла закон, запрещающий представителям России работать в качестве наблюдателей на предстоящих в марте украинских выборах.
Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск россиян в миссию по наблюдению беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников организации.
В Кремле подобные ограничения также считают недопустимыми. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный шаг может понизить уровень легитимности выборов главы Украины.
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Другое , Сергей Сорокин , Дмитрий Песков , Павел Климкин , Владимир Корнилов , МИД , ЕС , ОБСЕ , Верховная Рада , ИА Sputnik
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