Автозаправкам не разрешат торговать вином и пивом

Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента дало отрицательный отзыв на законопроект, разрешающий продажу спиртных напитков на автозаправочных станциях (АЗС).

Проект поправок в статью 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» был внесен в Госдуму в январе 2017 года. Осенью 2018 года появились сообщения, что данное предложение поддерживается на правительственном уровне — якобы соответствующее решение приняли на прошедшем в сентябре совещании у вице-премьера Дмитрия Козака

Однако в отзыве ГПУ от 6 декабря, который подписан помощником президента и начальником управления Ларисой Брычевой и направлен в Госдуму, говорится, что данное предложение не согласуется с госполитикой по двум направлениям: обеспечение безопасности дорожного движения и снижение масштабов злоупотребления алкоголем.

Первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев заявил, после отрицательного отзыва администрации президента законопроект можно по сути считать заблокированным, пишут «Известия»

Ранее руководитель Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко оценила предложение вернуть алкоголь на АЗС.

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