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Bellingcat назвал имя третьего отравителя Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 18 12 часов назад
Расследовательская группа Bellingcat заявила, что третьего подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы зовут Денис Сергеев. Текст опубликован на сайте организации.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что портал Bellingcat в новом расследовании «сам себя вывел на чистую воду».
По данным Bellingcat, Сергеев является высокопоставленным офицером Главного разведывательного управления (ГРУ). Он якобы родился в 1973 году в городе Ушарал в Казахстане, проходил службу в Новороссийске. В период между 2000 и 2002 годом его перевели в Москву. Затем он поступил в Военно-дипломатической академию. Утверждается, что Сергеев женат, и у него есть дочь.
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Другое , Денис Сергеев , Сергей Скрипаль , Мария Захарова , МИД , ГРУ
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