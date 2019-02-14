Bellingcat назвал имя третьего отравителя Скрипалей

По данным Bellingcat, Сергеев является высокопоставленным офицером Главного разведывательного управления (ГРУ). Он якобы родился в 1973 году в городе Ушарал в Казахстане, проходил службу в Новороссийске. В период между 2000 и 2002 годом его перевели в Москву. Затем он поступил в Военно-дипломатической академию. Утверждается, что Сергеев женат, и у него есть дочь.