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Скабеева устроила стрим с изгнанной из программы-конкурента украинской журналисткой 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Телеведущая Ольга Скабеева организовала эфир на YouTube с украинской журналисткой Яниной Соколовской, которую выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается в ее телеграме.
"Раз уж я вернулась, вот вам ссылочка на стрим с Яниной. Бандеровцы, СБУ, шок", — написала Скабеева.
Ранее сообщалось, что видео изгнания украинской журналистки появилось в сети.
Янина Соколовская в эфире программы «Кто против?» заявила, что трагедию в Одессе 2 мая 2014 якобы спровоцировал российский спецназ, после чего ведущий Сергей Михеев предложил украинской журналистке «удалить» ее, на что она согласилась.
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Другое , Украина , Янина Соколовская , Сергей Михеев , СБУ
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