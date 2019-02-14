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Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Тело ребенка обнаружено в горящей квартире дома на Чертановской улице в Москве, еще один человек пострадал, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
"При пожаре погиб ребенок, еще один человек получил травмы и был передан медикам", — сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС РФ по Москве, при пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Возгорание в квартире на втором этаже дома 52, корпус 1, по Чертановской улице было ликвидировано в 15:22 мск, его площадь составила 25 кв. м. Из квартиры на третьем этаже были спасены шесть человек.
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Другое , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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