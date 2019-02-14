Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Тело ребенка обнаружено в горящей квартире дома на Чертановской улице в Москве , еще один человек пострадал, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"При пожаре погиб ребенок, еще один человек получил травмы и был передан медикам", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС РФ по Москве, при пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Возгорание в квартире на втором этаже дома 52, корпус 1, по Чертановской улице было ликвидировано в 15:22 мск, его площадь составила 25 кв. м. Из квартиры на третьем этаже были спасены шесть человек.