Внук «замурованной» бабушки ответил на обвинения соседей 

Жительница подмосковного села Шарапово Анна Емельянцева несколько месяцев находится в «заточении» в собственной квартире. Каждый день, по словам соседей, пенсионерка молит о помощи и просит еду.
Пищу «замурованной» 92-летней бабушке знакомые передают через балкон. Однажды из жилища старушки доносился сильный запах газа. Прибывшие спасатели вскрыли дверь. Женщину госпитализировали, но через два дня её выписали, пишет «Подмосковье сегодня».
Бабушка сама признавалась в беседе с журналистами, что страдает провалами в памяти. Один раз соседи Анны Емельянцевой видели, как в квартиру ветерана труда пришла её правнучка и принесла продукты питания.
На обвинения в том, что человек брошен на произвол судьбы, внук женщины — один из немногих родственников, кто взял на себя опеку над пенсионеркой — ответил, что все домыслы являются ложью.
«По нескольку раз в неделю мы навещаем её и привозим продукты, горячую и холодную пищу. Она пожилой человек, и у неё провалы в памяти, может забыть, что поела Понимаете, я снимаю квартиру с семьёй, и я не могу забрать её к себе», — рассказал Андрей Емельянцев.
Мужчина признался, что пробовал нанять сиделку, но ценник оказался неподъёмным. Он постарается определить близкого человека в дом престарелых.
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