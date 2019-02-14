Внук «замурованной» бабушки ответил на обвинения соседей

Жительница подмосковного села Шарапово Анна Емельянцева несколько месяцев находится в «заточении» в собственной квартире. Каждый день, по словам соседей, пенсионерка молит о помощи и просит еду.

Пищу «замурованной» 92-летней бабушке знакомые передают через балкон. Однажды из жилища старушки доносился сильный запах газа. Прибывшие спасатели вскрыли дверь. Женщину госпитализировали, но через два дня её выписали, пишет « Подмосковье сегодня».

Бабушка сама признавалась в беседе с журналистами, что страдает провалами в памяти. Один раз соседи Анны Емельянцевой видели, как в квартиру ветерана труда пришла её правнучка и принесла продукты питания.

На обвинения в том, что человек брошен на произвол судьбы, внук женщины — один из немногих родственников, кто взял на себя опеку над пенсионеркой — ответил, что все домыслы являются ложью.

«По нескольку раз в неделю мы навещаем её и привозим продукты, горячую и холодную пищу. Она пожилой человек, и у неё провалы в памяти, может забыть, что поела Понимаете, я снимаю квартиру с семьёй, и я не могу забрать её к себе», — рассказал Андрей Емельянцев.

Мужчина признался, что пробовал нанять сиделку, но ценник оказался неподъёмным. Он постарается определить близкого человека в дом престарелых.

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