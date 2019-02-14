Астрономы раскрыли тайны звездного кластера IC 4996

С помощью Ватиканского телескопа передовых технологий (VATT) и данных со спутника ESA Gaia астрономы провели новое исследование молодого открытого кластера IC 4996 и его окрестностей. Исследование, представленное в статье, опубликованной 31 января на arXiv.org, содержит более подробную информацию о свойствах этого кластера.

IC 4996 — это молодое

открытое скопление в созвездии Лебедя,

которое, как полагают, является членом

ассоциации OB, известной как Cygnus OB1 (или Cyg OB1). Не смотря на то, что до настоящего

времени были проведены многочисленные

наблюдения IC 4996, его расстояние и возраст

оставались неопределенными. Некоторые

исследования предполагают, что он расположен на расстоянии 5400 световых

лет от Земли, в то время как другие

указывают на расстояние, примерно на 2400 световых лет дальше. Точно так же его возрастные оценки варьируются от 6 миллионов до 9 миллионов лет в различных

исследованиях.

Чтобы устранить эти расхождения и узнать больше о природе

IC 4996, группа астрономов во главе с Витаутасом Стрейзисом из Вильнюсского

университета (Литва), провела собственное

исследование этого кластера. Для этой

цели они использовали 1,8-метровый

телескоп VATT, расположенный на горе Грэм

в США и данные из выпуска Gaia Data 2 (DR2).

Опубликованный в апреле

2018 года, DR2 содержит высокоточные

измерения, включая положения в небе,

параллаксы и правильные движения для более чем 1 миллиарда источников в галактике Млечный Путь. Такая информация

имеет решающее значение для более

точного определения расстояний и возрастов звезд.

«В этой статье мы пытаемся определить параметры IC 4996 на основании новых спектроскопических МК-типов самых ярких звезд и двумерных фотометрических спектральных типов более слабых звезд на основе их ПЗС-фотометрии в Вильнюсской системе и индивидуальных характерситик», — сообщили астрономы в своей статье.

Исследование показывает,

что параллакс Гайи IC 4996 составляет 0,522 мс, что соответствует расстоянию 6 243 световых года. Возраст скопления

оценивается в 8-10 миллионов лет.

Учитывая, что расстояние

до Cyg OB1, как известно, составляет около

5483 световых лет, исследователи отметили,

что IC 4996, скорее всего, не является членом

этой ассоциации. Однако они добавили,

что этот кластер, скорее всего, имеет

общее происхождение с ассоциацией

Cygnus OB3 (Cyg OB3), которая расположена между

5870 и 6500 световыми годами.

Сообщение Астрономы раскрыли тайны звездного кластера IC 4996 появились сначала на RW Space.