В Барнауле предложили создать «народный парк»

В 2016 году арендатором «Изумрудного» стало ООО «Лидер». Руководство компании обещало горожанам масштабную реновацию, но вместо этого в 2017-м в парке завизжали цепные электропилы. «Изумрудный» «лысел» на глазах. Вместе со старыми деревьями уничтожались и молодые, крепкие.

Многочисленные протесты горожан и череда сюжетов в СМИ привели к прокурорской проверке. В ходе ее выяснилось, что снос зеленых насаждений был незаконным. Деревья вырубали в нарушение распоряжения администрации Барнаула от 2015 года. Как сообщила пресс-службы краевой прокуратуры, ущерб от вырубки 560 яблонь, ясеней, вязов, лип и тополей составил более пятнадцати миллионов рублей. 25 января 2019 года прокуратура направила в Октябрьский районный суд уголовное дело. Руководителю компании «Лидер» предъявили обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

А в июле 2018-го арбитражный суд принял заявление краевого управления имущественных отношений о расторжении договора аренды участка, где расположен парк «Изумрудный», с компанией «Лидер». Власти вдобавок намеревались взыскать долг по арендной плате, который на момент подачи иска перевалил за миллион руб-лей. Тогда руководитель компании Владимир Фишер пообещал его оплатить. А приостановку «масштабной реновации» объяснил валом жалоб барнаульцев, мешающих работать.

Но в конце октября «Лидер», оплатив долг по аренде, расторг договор с крайимуществом и покинул территорию — «в связи с отсутствием необходимости в использовании земельного участка». Однако краймущество отказалось принимать обратно участок из-за «ненадлежащего состояния» — в частности, наличия на нем движимого и недвижимого имущества (оставшегося от предыдущего арендатора — парка культуры и отдыха «Октябрьский»). И теперь уже «Лидер» в середине декабря прошлого года подал встречный иск, в котором требует обязать ведомство принять землю.

Тяжба может затянуться надолго, и больнее всего это ударит по интересам третьей заинтересованной стороны — городского сообщества.

В конце января 2019-го редактор краевого журнала «Культура Алтайского края» Лариса Вигандт обратилась через соцсети к барнаульцам с призывом самим спасти любимое многими место отдыха.

— Все восемьдесят лет с момента обустройства парка на месте бывшего кладбища — нездоровая идея изначально — эта территория остается болевой точкой. Едва всплеснется на ней жизнь — и угасает. Еще два года назад здесь сохранялись тенистые птичьи аллеи, но после того, как последний арендатор «выкосил» деревья под ноль, территория заросла коноплей в человеческий рост. Парк на грани катастрофы: спущен пруд, в аварийном состоянии мосты, отсутствует освещение. Самое время браться за него всем миром, — убеждена Лариса Вигандт.

Идея многим понравилась. Энтузиасты выразили желание выйти весной на субботники, убрать накопившийся мусор (за парком давно никто не ухаживает) и высадить новые саженцы в местах массовой вырубки. Появилось немало предложений по озеленению и благоустройству.

При этом общественники уверены, что власть не должна рассматривать парк как источник дохода краевой казны — никто не отменял понятие «комфортная среда для горожан». По мнению депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владислава Вакаева, речь идет о социальном проекте. Нужна максимально открытая и подотчетная общественности форма управления парком. В идеале он способен стать центром притяжения самых разных групп — родителей с детьми, молодежи, пенсионеров, инвалидов, «собачников», любителей здорового образа жизни.

Сложностей здесь немало. Для высадки новых деревьев и кустарников требуются грамотный проект, способный пройти согласование в различных инстанциях, и дендроплан. Необходима поддержка властных структур и, самое главное, их внятная позиция по вопросу создания «народного парка»..

Комментарий

Елена Зинкова, начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

— История с «Изумрудным» тянется с девяностых годов и, к сожалению, сегодня ситуация приобрела довольно болезненный характер. Собственность на землю под парком не разграничена — она не региональная и не муниципальная. Но по закону землей распоряжается край, а вопросы благоустройства, организации отдыха горожан и мест досуга находятся в компетенции города. У ООО «Лидер» были планы по использованию территории, но многие из них не осуществились — в частности, по благоустройству. Не исполнялись надлежащим образом обязанности по выплате аренд-ной платы. В итоге договор с арендатором был расторгнут. Однако возник спор вокруг акта приема-передачи земельного участка. На территории парка есть объекты, которые появились при предыдущем арендаторе, — колесо обозрения, скалодром, автодром. И принять участок без судебного решения по поводу их дальнейшей судьбы мы не можем.

Тем не менее мы вместе с городскими властями поставили задачу — сохранить парк и найти для него надежного инвестора. Поэтому, не дожидаясь суда, готовимся к проведению аукциона, уточняем кадастровый план. Мы не видим препятствий для реализации инициативы горожан, и все разговоры о том, что нельзя ничего высаживать, пока не определится хозяин территории, безосновательны.