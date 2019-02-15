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Правоохранители не будут заводить дело на Тимошенко, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 8 17 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не намерены заводить уголовное дело на кандидата в президенты Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заявил информагентству «Украинские новости» источник в антикоррупционных органах.
Ранее украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» направила заявление генпрокурору с требованием возбудить уголовное дело по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко. По данным организации, речь идет о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов. В пятницу генпрокуратура сообщила, что данное заявление организации передано на рассмотрение специальной антикоррупционной прокуратуре. Сама Тимошенко отвергла обвинения, назвала их предвыборной истерией власти.
"По Тимошенко не будем регистрировать производство… Нас втягивают в политику. Ранее уже были подобные заявления от «Центра противодействия коррупции», и было отказано в открытии производства", — сказал источник.
Он отметил, что САП уже передала НАБУ полученное от генпрокуратуры заявление о возможном совершении Тимошенко правонарушений, и уголовное дело не зарегистрировано.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.
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Другое , В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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