Правоохранители не будут заводить дело на Тимошенко, сообщили СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости . Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не намерены заводить уголовное дело на кандидата в президенты Украины , лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко , заявил информагентству «Украинские новости» источник в антикоррупционных органах.

Ранее украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» направила заявление генпрокурору с требованием возбудить уголовное дело по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко. По данным организации, речь идет о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов. В пятницу генпрокуратура сообщила, что данное заявление организации передано на рассмотрение специальной антикоррупционной прокуратуре. Сама Тимошенко отвергла обвинения, назвала их предвыборной истерией власти.

"По Тимошенко не будем регистрировать производство… Нас втягивают в политику. Ранее уже были подобные заявления от «Центра противодействия коррупции», и было отказано в открытии производства", — сказал источник.

Он отметил, что САП уже передала НАБУ полученное от генпрокуратуры заявление о возможном совершении Тимошенко правонарушений, и уголовное дело не зарегистрировано.