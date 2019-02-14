На Украине потребовали возбудить дело против Тимошенко

Активисты утверждают, что в 2018 году Тимошенко заплатила 390 тысяч долларов американской пиар-компании, которая представляла ее интересы в США. Из ее декларации неясно, откуда у Тимошенко взялись такие деньги, что может свидетельствовать о ее незаконном обогащении.

Представители центра рассказали, что обращались в Национальное антикоррупционное бюро и другие инстанции Украины с требованием расследовать это дело, однако ведомства не ответили на их запрос. Активистам пришлось обратиться в суд.