«Скоро все помрут»: Кортнев раскритиковал фанатов Пугачевой и Баскова 

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал музыкальные вкусы людей старшего поколения, передает "Вокруг ТВ".
При этом он подчеркнул, что молодежь, напротив, стремится слушать более сложную музыку.
"Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного", — отметил Кортнев.
Артист добавил, что одним из самых ярких направлений в современной музыке считает рэп.
Ранее сообщалось, что Пугачеву отчитали за цену билетов на юбилейный концерт.