«Скоро все помрут»: Кортнев раскритиковал фанатов Пугачевой и Баскова

При этом он подчеркнул, что молодежь, напротив, стремится слушать более сложную музыку.

"Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного", — отметил Кортнев.

Артист добавил, что одним из самых ярких направлений в современной музыке считает рэп.

Ранее сообщалось, что Пугачеву отчитали за цену билетов на юбилейный концерт.