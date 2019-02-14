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«Скоро все помрут»: Кортнев раскритиковал фанатов Пугачевой и Баскова 

Газета.Ru + ещё 3 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал музыкальные вкусы людей старшего поколения, передает "Вокруг ТВ".
При этом он подчеркнул, что молодежь, напротив, стремится слушать более сложную музыку.
"Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного", — отметил Кортнев.
Артист добавил, что одним из самых ярких направлений в современной музыке считает рэп.
Ранее сообщалось, что Пугачеву отчитали за цену билетов на юбилейный концерт.
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Другое , Алексей Кортнев , Алла Пугачева , Вокруг ТВ
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