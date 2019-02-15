Лидер «Несчастного случая» пообещал скорую смерть фанатам Баскова и Пугачевой

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал о своем восприятии современной музыки и раскритиковал мнение о том, что молодежи сегодня нравятся только упрощенные композиции, не обремененные смыслом. Беседа с артистом опубликована на Rutube-канале «Вокруг ТВ».

Кортнев отметил, что сегодня в музыкальной индустрии наступила пора женских коллективов. «Мне очень нравятся „Обе две“, „Монеточка“, „Муха“ — моя любимейшая, „Серебряная свадьба“ из Минска», — поделился он.

«Я не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто очень разнообразная. Разнообразие выбора гораздо больше, чем это было 20 лет назад, а тем более 50», — объяснил музыкант.

Кортнев подчеркнул, что любовь молодежи к современной, сложной, неоднозначной и провокационной музыке «говорит о том, что все у наших молодых людей с мозгами в порядке». «Не в порядке как раз у тех, кто, за 40, за 50 [лет], продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. Вот с ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего, не страшно», — добавил артист.