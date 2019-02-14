В России появится международный сервис по спорам об интеллектуальной собственности

СИНГАПУР , 14 февраля. / ТАСС /. Российская ассоциация IPChain в течение нескольких месяцев запустит в РФ платформу по разрешению споров об интеллектуальной собственности на основе ведущего международного онлайн-сервиса RDO (Resolve Disputes Online). Об этом рассказал журналистам президент IPChain Андрей Кричевский в четверг после подписания соответствующего договора с RDO.

Договор был подписан в ходе проходящей в Сингапуре российско-сингапурской конференции «Роль прикладных цифровых инструментов для развития сферы интеллектуальной собственности как активного игрока цифровой экономики (опыт Сингапура и России, пути взаимовыгодного сотрудничества)». Партнерами с российской стороны стали фонд «Сколково» и Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (ассоциация IPChain).

"RDO, по сути, первый всерьез реализованный проект по онлайн-медиации. Это реальный проект, который можно масштабировать в разные страны, — что они, собственно говоря, и делают. Думаю, мы запустим эту коммуникационную площадку для медиации в течение полугода. У них «коробочный» продукт, но нужно его адаптировать — переводы и так далее", — сказал Кричевский.

Он добавил, что сейчас в России подобного сервиса нет, в том числе по причине недоверия со стороны правообладателей, которые всегда подозревают медиатора в ангажированности или некомпетентности, что приводит к не всегда ситуационно обоснованным обращениям в суд.

Кричевский добавил, что в рамках цифровой инфраструктуры IPChain уже существует транзакция «Конфликт», автоматически возникающая, когда два потенциальных правообладателя дают в IPChain противоречащую друг другу информацию.

"Об этом уведомляются стороны, но что делать дальше? Мы как бы зависали. Сейчас мы надеемся запустить с помощью RDO сервис «DIS'PUT», У спорящих сторон появится возможность для онлайн-коммуникации и быстрого разрешения спора" — пояснил президент ассоциации.