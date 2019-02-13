Немецкий журналист опроверг западный миф об аннексии Крыма

Журналист немецкого издания Heise ("Хайзе") Вольфганг Биттнер в своей статье попытался разрушить тиражируемый западными СМИ и элитами штамп о насильственной аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году. перевод статьи опубликовало ИноСМИ

Автор статьи считает, что в случае аннексии Украина была бы вынуждена обороняться от РФ, а третьи страны, например, США , имели бы право прийти ей на помощь без мандата ООН . Но это означало бы открытую войну против России, которой не было.

— Потому что аннексии просто не было, — заключает журналист и соглашается с мнением юриста и философа права, члена немецкого Совета по этике Райнхарда Меркеля: «Вольная трактовка термина „аннексия“ позволяет Западу обвинять Россию в агрессивных действиях, которыми он оправдывает собственное возмущение. Но это пропаганда. То, что произошло в Крыму, называется иначе: сецессия».

Сецессия в международном праве означает отделение территории от государства для создания нового суверенного государства или объединения с другим государством. Именно это и произошло в Крыму, причем роль третьих государств, в частности, США при свержении Януковича, на Западе даже никто не скрывает.

— Непосредственно после «смены режима» в Киеве путчисты ввели запрет на использование русского языка в качестве второго на территории Украины, — пишет Биттнер. — Лидеры украинских националистов призывали бороться с «русскими свиньями и другой нечистью». В таких условиях в Крыму, конечно же, возникли сепаратистские настроения, что в итоге и привело к сецессии. Но насильственного присоединения Крыма к России не было — после госпереворота состоялся референдум, и около 80 процентов высказались за присоединение к России.

Также Биттнер обращает внимание на хронологию событий: сначала Крым заявил о своей независимости, а уже потом подал запрос на вхождение в состав РФ, который та удовлетворила.

— Таким образом, это было мирное отделение Крыма от киевской Украины, в парламенте которой до сих пор присутствуют фашисты. Когда украинская армия была приведена в боевую готовность, а отряды националистов отправились в Крым, преимущественно русскоязычное население полуострова испугалось возможных репрессий и войны. С учетом этого задействование дислоцированных в Севастополе российских войск для обеспечения проведения референдума, а также защиты базы российский ВМС в Севастополе нельзя назвать неоправданным.

Также немецкий журналист напомнил о пребывании Крыма в составе РФ в течение 171 года и согласился с другими известными тезисами, касающимися событий Крымской весны.

— Если бы Крым не вошел в состав России и остался украинским, и пришедшие к власти в Киеве путчисты стали бы нарушать гражданские права жителей полуострова, то сейчас ситуация там была бы такой же, как на востоке Украины. А НАТО получила бы непосредственный доступ к главной базе Черноморского флота России.

Большие сомнения у автора и в том, что конституция Украины после путча осталась в силе: после «смены режима» Украина фактически распалась и добровольно отдала себя во власть США. А значит, фактически утратило действие положение о гарантиях ее территориальной целостности со стороны России в соответствии с так называемым Будапештским меморандумом 1994 года. С учетом всех этих аргументов Вольфганг Биттнер назвал возвращение Крыма в состав РФ в 2014 году «гуманитарной интервенцией, соответствовавшей нормам международного права.

— Понятие „аннексия“ по отношению к этим событиям неприменимо и служит лишь пропагандистским целям, — заключил он.