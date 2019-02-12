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Алексею Улюкаеву вернули все
Алексею Улюкаеву вернули все

Шнуров в стихах объяснил падение доходов россиян 

Lenta.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Lenta.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал о причинах падения реальных доходов россиян. Свое произведение он опубликовал в Instagram-аккаунте во вторник, 12 февраля.
Музыкант объяснил, что снег в стране не убирают, потому что его слишком много, а люди обнищали, потому что денег слишком мало.
Разговор не о морали, Что вы, право, ради бога. Почему снег не убрали? Потому что его много! Жить дороговато али Благосостояние пало? Почему вы обнищали? Потому что денег мало!
Исполнитель также констатировал, что средств не хватит всем. Он пояснил, что тут никто не виноват, и послал радостное приветствие представителям власти.
Может шут я и паяц, но Власти я кричу: «Виват!» Денег всем не хватит. Ясно, Что никто не виноват. Власть имущим шлю я оды В гордом звании холуя. Денег нет — закон природы, Только снега ***** [очень много].
8 февраля Шнуров опубликовал стихотворение, в котором рассказал о влиянии алкоголя на жизнь россиян. Певец предположил, что многих жителей страны родители зачали, будучи пьяными. По мнению артиста, в трезвом состоянии людям совсем не до любви, поэтому перед сексом им приходится выпить для храбрости.
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