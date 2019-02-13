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Сложное лечение в частной клинике оплатит ФОМС 

Парламентская газета + ещё 3 13 февраля 2019
Фото: Парламентская газета
Россияне могут бесплатно пройти в частной клинике высокотехнологичное лечение, которое не включено в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Заплатит за такие услуги Фонд ОМС. Порядок субсидирования «частников» утверждён в Постановлении Правительства, которое вступает в силу 13 февраля.
Из правил финансирования следует, что получить субсидии могут частные клиники, которые включены в реестр Минздрава и соответствуют ряду критериев. Например, не имеют долгов по уплате налогов и не находится в стадии реорганизации и банкротства. Иностранные клиники, то есть зарегистрированные за пределами России, получить субсидии не смогут.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) — это помощь с применением передовых и подчас уникальных технологий. Чаще всего это оперативное вмешательство, но ВМП включает и консервативное лечение. Среди видов такой помощи, не включенных в базовую программу ОМС, значатся сложные нейрохирургические и микрохирургические операции, хирургическое и консервативное лечение тяжёлых заболеваний различных органов, помощь при ожогах и онкологии. Все эти и многие другие виды высокотехнологичной помощи, не включённые в базовую программу ОМС, ранее можно было получить бесплатно только в государственных клиниках.
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Другое , Общество , Минздрав РФ
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