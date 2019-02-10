Тимошенко обвинила СБУ в провокации на ее мероприятии

СБУ организовала провокацию на предвыборной встрече лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко с жителями в Киеве, об этом заявила сама Тимошенко.

«Сегодня с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия (встречи с жителями) в Киеве. Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10 тыс. человек собрались на открытой площадке — Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий», — написала она в своем Facebook.

По ее словам, перед митингом полиция задержала нескольких человек, чтобы «радикализировать ситуацию». Тимошенко считает, что теперь ее встречу с киевлянами пытаются «искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями».

«Убеждена: то, что происходит сейчас, — это очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко . А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступных действий и радикальных шагов», — заявила политик.