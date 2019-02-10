Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ФРГ заподозрили РФ в утаивании "запрещенных ракет"
В ФРГ заподозрили РФ в утаивании "запрещенных ракет"

Тимошенко обвинила СБУ в провокации на ее мероприятии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
СБУ организовала провокацию на предвыборной встрече лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко с жителями в Киеве, об этом заявила сама Тимошенко.
«Сегодня с помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия (встречи с жителями) в Киеве. Наш митинг на Подоле прошел мирно, конструктивно, без всякого эксцесса и скандала. 10 тыс. человек собрались на открытой площадке — Контрактовой площади. Каждый, кто хотел прийти и пообщаться, мог сделать это без каких-либо препятствий», — написала она в своем Facebook.
По ее словам, перед митингом полиция задержала нескольких человек, чтобы «радикализировать ситуацию». Тимошенко считает, что теперь ее встречу с киевлянами пытаются «искусственно привязать к схватке активистов с правоохранителями».
«Убеждена: то, что происходит сейчас, — это очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступных действий и радикальных шагов», — заявила политик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предвыборных раскладах на Украине.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шарий рассказал, как отказался включать родственников в завещание Киев заявил о трудностях украинцев с въездом в Россию Познер объяснил, почему молодежь предпочитает Дудя телевидению
Комментарии
Другое , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , СБУ , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ
Армия Оружие
Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле
В мире Статьи
Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла
Шоу-бизнес
«Клоун и наркоман»: Зеленского направили к врачу
В мире Украина
Тимошенко рассказала о провокации СБУ
В мире Украина
Россия «дала отпор» США в СБ ООН
Политика В мире
Стала известна официальная причина развода Ани Лорак
Шоу-бизнес
Путин обозначил задачи для российских дипломатов
Политика
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение