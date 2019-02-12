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Помпео обсудил с премьером Венгрии «противостояние российской агрессии» 

РИА Новости + ещё 12 12 февраля 2019
Фото: ТВ Центр
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном «противостояние российской агрессии», сообщил госдепартамент.
"Обсуждались двусторонние отношения, включая продолжающиеся усилия США по улучшению отношений с Венгрией в области безопасности, противостоянию российской агрессии и укреплению НАТО", — говорится в сообщении госдепа по итогам встречи, которая прошла в Будапеште в понедельник.
Обсуждались также региональная стабильность и «диверсификация энергетики», под которой США обычно понимают сокращение поставок российских энергоресурсов в Европу.
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Другое , Виктор Орбан , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Венгрия , США
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