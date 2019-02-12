Помпео обсудил с премьером Венгрии «противостояние российской агрессии»

"Обсуждались двусторонние отношения, включая продолжающиеся усилия США по улучшению отношений с Венгрией в области безопасности, противостоянию российской агрессии и укреплению НАТО ", — говорится в сообщении госдепа по итогам встречи, которая прошла в Будапеште в понедельник.

Обсуждались также региональная стабильность и «диверсификация энергетики», под которой США обычно понимают сокращение поставок российских энергоресурсов в Европу.