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«Сын маминой подруги» объяснил, зачем ему столько «айфонов» 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Житель Киева Александр Гладко, прославившийся в интернете из-за фотографии с четырьмя iPhone, объяснил свое увлечение гаджетами Apple. По словам 26-летнего украинца, столько телефонов ему необходимо для работы.
"Мне нужны четыре сим-карты. А iPhone рассчитан только на одну", — объяснил Гладко покупку сразу четырех телефонов одной марки.
Покупать телефоны на две-три сим-карты молодой человек не хочет, так как является поклонником именно техники Apple. Однако своих друзей и знакомых не делит на «яблочников» и тех, кто не может покупать дорогостоящие гаджеты. Новый герой интернет-мемов также добавил, что его сфотографировали случайно — он просто сидел в кафе и занимался своими делами, держа в руках три телефона, четвертый в это время лежал на столе.
Фотография украинца с четырьмя телефонами появилась в начале февраля. Вскоре снимок стал вирусным, а героя назвали «человек-успех» и идеальным «сыном маминой подруги», которого нужно ставить в пример. Позднее выяснилось, что молодой человек живет в Киеве и работает офис-менеджером.
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Другое , Apple
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