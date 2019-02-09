Порошенко: РФ хочет вернуть Украину под своё влияние

«Выборы 2019 для Путина — это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина, какой она стала за последние годы, «ему (Путину) уже не по зубам».