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Порошенко: РФ хочет вернуть Украину под своё влияние 

News.ru 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Россия стремится страну под своё влияние. По его мнению, глава РФ Владимир Путин хочет лишить украинцев права жить в мире и безопасности.
«Выборы 2019 для Путина — это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад», — заявил Порошенко.
Он добавил, что Украина, какой она стала за последние годы, «ему (Путину) уже не по зубам».
Как ранее писал News.ru, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнаружила, что президент Украины Пётр Порошенко не заплатил налог от продажи ценных бумаг на сумму 172 тысячи гривен (около $6,4 тыс.). Он также не задекларировал владение туристическим судном и земельный участок, оформленный на его супругу.
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