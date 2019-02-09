Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыта причина слежки Киева за Крымским мостом
Раскрыта причина слежки Киева за Крымским мостом

У берегов Сингапура столкнулись корабль и сухогруз 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Возле сингапурского побережья произошло столкновение малазийского судна Polaris и греческого сухогруза Piraeus.
Инцидент произошёл приблизительно в 14:28 по местному времени (09:28 мск). Информации о потерпевших пока нет. По факту произошедшего проводится расследование, сообщает издание Straits Times.
Ранее News.ruписал о том, что во время пополнения запасов у берегов американского штата Флорида произошло столкновение ракетного крейсера Военно-морских сил (ВМС) США Leyte Gulf и сухогруза Robert E. Peary. Согласно сообщению пресс-службы военно-морских сил, опубликованному в Facebook, во время инцидента никто не пострадал. После происшествия корабли продолжили плавание по заданным маршрутам. Сумма нанесённого ущерба будет оценена после прибытия судов в порт приписки.
News.ru: последние новости
Что вызвало зачистку в столичном Следственном комитете Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Число заболевших корью в России выросло в 3,5 раза
Другое , Сингапур
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение